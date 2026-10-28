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Nach Quartalszahlen

Boeing-Aktie leichter: Jefferies kappt Kursziel und bleibt bei ‘Buy’

Boeing-Aktie leichter: Jefferies kappt Kursziel und bleibt bei ‘Buy’

Jefferies hat das Kursziel für Boeing gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

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Boeing Co.
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Flugzeugbauer für 2029 angestrebte Barmittelzufluss von 10 Milliarden US-Dollar komme ein Jahr später als erwartet, was enttäusche, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung nach den Quartalszahlen. Verantwortlich dafür seien die gesenkten Ziele für die Flugzeug-Auslieferungen.

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Die Boeing-Aktie notiert am Mittwoch im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 167,75 US-Dollar.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Maxene Huiyu / Shutterstock.com, Boeing

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11:41 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.

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