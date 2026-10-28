Boeing-Aktie leichter: Jefferies kappt Kursziel und bleibt bei ‘Buy’
Jefferies hat das Kursziel für Boeing gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Flugzeugbauer für 2029 angestrebte Barmittelzufluss von 10 Milliarden US-Dollar komme ein Jahr später als erwartet, was enttäusche, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung nach den Quartalszahlen. Verantwortlich dafür seien die gesenkten Ziele für die Flugzeug-Auslieferungen.
Die Boeing-Aktie notiert am Mittwoch im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 167,75 US-Dollar.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: Maxene Huiyu / Shutterstock.com, Boeing