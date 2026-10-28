UPS-Aktie dennoch im Minus: UBS hebt Kursziel an und bestätigt ‘Buy’
Die UBS hat das Kursziel für UPS angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für UPS nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 124 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Paketdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate belegten, dass die Unternehmensstrategie Früchte trage.
Die UPS-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 1,54 Prozent auf 104,46 US-Dollar.
/rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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