Nach Rally durch NVIDIA

Neue Open-Source-KI-Tools von NVIDIA haben eine starke Rally bei Quantencomputing-Aktien ausgelöst. So steht es am Dienstag um D-Wave Quantum & Co.

• NVIDIA stellt "Ising"-Tools zur Verbesserung von Qubit-Kalibrierung und Fehlerkorrektur vor

• Quantenwerte wie D-Wave, IonQ, Rigetti und Quantum Computing mit deutlichen Kursgewinnen

• Sektor bleibt spekulativ: keine Profitabilität, Rally vor allem durch Technologiehoffnung getrieben



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NVIDIA sorgt für Quantenfantasie

An den Märkten löste eine Ankündigung von NVIDIA kürzlich eine deutliche Rally bei Quantencomputing-Aktien aus. NVIDIA baut seine Rolle im Zukunftsfeld Quantencomputing aus und stellt dafür neue Open-Source-KI-Tools unter dem Namen "Ising" vor. Diese sollen zentrale technische Hürden adressieren, insbesondere die Kalibrierung von Qubits sowie die Fehlerkorrektur. Der Konzern positioniert sich damit nicht als direkter Wettbewerber von Quantenfirmen, sondern als Infrastrukturpartner für die Branche.

Die Initiative ist vor allem aus zwei Gründen relevant: Zum einen zeigt sie, dass NVIDIA Quantencomputing bereits als strategisch wichtiges Entwicklungsfeld betrachtet. Zum anderen zielen die Tools genau auf jene Probleme ab, die den praktischen Einsatz der Technologie bislang einschränken. Davon könnten verschiedene Anbieter profitieren - unabhängig davon, ob sie auf Annealing-Ansätze wie D-Wave oder auf gatebasierte Systeme wie IonQ und Rigetti setzen.

Quantencomputing-Aktien im Fokus

Daraufhin konnten Aktien aus dem Bereich Quantencomputing kräftige Gewinne verzeichnen. Für die Titel von D-Wave Quantum ging es an der NYSE in den letzten fünf Tagen um rund 48 Prozent nach oben, für IonQ um 62 Prozent. Rigetti legte an der NASDAQ um rund 30 Prozent und Quantum Computing um rund 36 Prozent zu (Stand: Schlusskurse vom 20.04.2026).

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Trotz der starken Kursbewegungen bleibt der Sektor spekulativ. Keines der genannten Unternehmen arbeitet bislang profitabel, und ein einheitliches Analystenbild fehlt. Die jüngsten Kursanstiege spiegeln daher weniger fundamentale Entwicklungen wider, sondern vielmehr die Hoffnung auf technologische Fortschritte, die durch Initiativen wie die neuen NVIDIA-Tools beschleunigt werden könnten.

Aktuell scheint die Dynamik auch bereits wieder abzuflauen. Nachdem die Aktien am Montag ein uneinheitliches Bild gezeichnet haben, geht es am Dienstag einheitlich abwärts: Die D-Wave-Aktie notiert zeitweise 0,78 Prozent tiefer bei 21,49 US-Dollar, während die IonQ-Aktie 1,07 Prozent auf 47,83 US-Dollar verliert. Die Rigetti-Aktie zeigt sich 0,71 Prozent schwächer bei 19,50 US-Dollar. Lediglich die Quantum Computing-Aktie legt um 1,27 Prozent auf 9,96 US-Dollar zu.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net