Befesa-Aktie verliert vorbörslich: Triton steigt bei Industrierecycler Befesa komplett aus

Aktien in diesem Artikel Befesa 35,00 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Insgesamt seien 6,35 Millionen Befesa-Aktien zu je 34 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden, teilte die Private-Equity-Gesellschaft am Donnerstagmorgen in Frankfurt mit. Davor hatte der Finanzinvestor seine Beteiligung am SDAX-Unternehmen bereits in mehreren Schritten heruntergeschraubt. Zuletzt hielt Triton noch etwas weniger als ein Fünftel der Anteile am Industrierecycler.

Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Befesa-Papiere am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss zunächst um knapp zwei Prozent auf 34,35 Euro. Allerdings hatten sie bereits zur Wochenmitte vor der Ankündigung des Triton-Ausstiegs auf Xetra deutlich nachgegeben. Ein Händler ging davon aus, dass sich die Papiere nach dem Triton-Ausstieg durchaus positiv entwickeln könnte, da nun der Aktienüberhang verschwunden sei.

Triton hatte den Befesa 2017 zu einem Ausgabepreis von 28 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Ihren bisher höchsten Kurs erreichten die Anteilsscheine Mitte 2018 mit 46,65 Euro. Anschließend bröckelte der Kurs in einem schwachen Gesamtmarkt ab. Zuletzt bewegte er sich über weite Strecken zwischen knapp 35 und etwa 38 Euro.

/eas/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Befesa