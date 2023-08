Nach Regenfällen: Hohe Wasserstände in Kroatien

ZAGREB (dpa-AFX) - Nach den heftigen Regenfällen Ende letzter Woche in Österreich und Slowenien haben die Behörden in Kroatien Rekordwasserstände an den Flüssen Save, Drau und Mur verzeichnet. Die Überschwemmungen ergossen sich auf Straßen, Felder und Siedlungen, wie das kroatische Fernsehen HRT am Montagmorgen berichtete. In Rugvica an der Save nahe Zagreb, in Botovo an der Drau und Mursko Sredisce und Gorican an der Mur galt der Ausnahmezustand. Durch die Errichtung von Dämmen aus Sandsäcken konnten größere Schäden an Wohngebäuden verhindert werden. Am Montag sanken die Pegelstände der Hochwasser führenden Flüsse./gm/DP/mis