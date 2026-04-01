DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 +1,2%Nas24.615 -1,1%Bitcoin65.037 -1,5%Euro1,1714 -0,1%Öl111,0 +2,5%Gold4.600 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- VAE treten aus OPEC aus -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr verloren So viel hätten Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach Rekordhoch

-20%: Gewinnmitnahmen lassen Outperformer Redwood AI-Aktie massiv fallen - Grund zur Panik?

28.04.26 18:23 Uhr
Redwood AI-Aktie bricht ein - ist die Outperformer-Rally vorbei? | finanzen.net

Die Aktie von Redwood AI verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang innerhalb eines Tages, nachdem sie zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redwood AI
5,22 EUR -0,78 EUR -13,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie von Redwood AI knickt in Toronto zeitweise um 20 Prozent auf 7,75 CAD ein. Zuvor war das Papier innerhalb einer Woche um fast 18 Prozent gestiegen und erreichte zuletzt ein Hoch von 10,10 CAD. Der nun starke Einbruch deutet auf massive Gewinnmitnahmen hin, da die Monatsperformance trotz des Sturzes immer noch bei rund plus 45 Prozent liegt.

Hohe Volatilität und zuletzt positive News-Lage

Als relativ neues Unternehmen an der Canadian Securities Exchange mit Börsengang im Februar 2026 reagiert der Kurs extrem sensibel auf Nachrichten. Der Kurssturz steht dabei im Kontrast zu eigentlich positiven operativen Nachrichten. Die Provinz British Columbia unterstützt ein Pilotprojekt zur Bekämpfung der Fentanyl-Krise mit jährlich 300.000 CAD. Die KI-Plattform "Reactosphere" erhielt ein wichtiges Update zur Überwachung von Chemikalienpreisen, unterstützt durch kanadische Innovationsfördermittel. Eine Kooperation mit der University of British Columbia zur Wirkstoffsuche beflügelte den Redwood AI-Kurs im Vorfeld zusätzlich.

Fazit

Zusammenfassend scheint es sich primär um eine technische Korrektur nach einer extremen Spekulationswelle zu handeln, während die fundamentale Nachrichtenlage nach Aufträgen und Partnerschaften stabil bleibt.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Redwood AI

DatumMeistgelesen
finanzen.netNach Rekordhoch-20%: Gewinnmitnahmen lassen Outperformer Redwood AI-Aktie massiv fallen - Grund zur Panik?

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv