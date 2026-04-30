AIXTRON-Aktie im Plus - neues Jahreshoch
Die Aktien von AIXTRON setzt ihre Rekordrally am Montag fort.
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Auf XETRA werden sie zeitweise mit klaren Plus von 4,00 Prozent bei 48,86 Euro gehandelt - ein neues 52-Wochen-Hoch.
Bereits vor dem langen Wochenende hatten sie auf XETRA am Donnerstag mit 48,07 Euro wieder an ihrem wenige Cent höheren Jahreshoch gekratzt. 2026 haben sie bisher etwas mehr als 170 Prozent hinzugewonnen.
Auch Experten tun sich schwer mit der Prognose des weiteren Verlaufs. Während Simon Coles von Barclays die AIXTRON-Aktien nach ihrer Outperformance seit Oktober nun auf "Equal Weight" abstufte, sieht Andrew Gardiner von der Citigroup noch Luft bis 55 Euro.
Einig sind sich aber beide in ihrem Lob für die Dynamik im Optoelektronik-Geschäft. Gardiner hob nicht nur seine Ergebnisprognosen, sondern auch den Bewertungsmaßstab im Einklang mit den jüngsten Branchenzuwächsen. Das Vertrauen der Anleger sei klar gestiegen.
Auch Coles hat sein Kursziel deutlich aufgestockt - allerdings nur auf bereits klar übertroffene 39 Euro.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: AIXTRON SE