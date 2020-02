Nach Rettungsprogrammen: IWF-Europa-Direktor geht in Ruhestand

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Leiter der Europa-Abteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Poul Thomsen, der zuvor für Rettungsprogramme für Länder der Eurozone zuständig gewesen war, geht in den Ruhestand. Der Däne werde den IWF nach 37 Dienstjahren Ende Juli verlassen, erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Montag. Thomsen sei als harter und prinzipientreuer Verhandlungspartner bekannt, er stelle aber stets das "langfristige Wohl der Menschen" in den Vordergrund, erklärte Georgiewa.

Thomsen ist seit November 2014 Leiter der Europa-Abteilung und führt daher auch den Austausch mit EU-Institutionen und der Europäischen Zentralbank an. Zuvor war er verantwortlich für die Rettungsprogramme für Länder der Eurozone, die infolge der globalen Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten waren, wie der IWF mitteilte. Dabei war er zeitweise auch Chef der IWF-Missionen für Island, Griechenland und Portugal, hieß es weiter./jbz/DP/zb