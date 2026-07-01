Nach Roundup-Rechtsstreit

Bayer bündelt sein US-Glyphosatgeschäft künftig in der neuen Konzerneinheit Ruveon. Das Unternehmen soll flexibler auf den wettbewerbsintensiven US-Markt reagieren.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer lagert sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in ein eigenes Unternehmen mit Namen Ruveon aus. Ziel sei es, das Geschäft "optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Marktes auszurichten", teilte Bayer am Donnerstag in Leverkusen mit. Ruveon soll sich auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts konzentrieren - von Preisgestaltung bis hin zu Produktion und Logistik. Das Unternehmen habe seinen Sitz in St. Louis, Missouri, und bleibe Teil des Bayer-Konzerns.

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Bayer begründete den Schritt damit, dass Ruveon eigenständig agiler handeln und damit der spezifischen Wettbewerbsdynamik in dem durch Nachahmerprodukte geprägten Markt besser begegnen könne. Die für das US-Glyphosatgeschäft zuständigen Produkt- und Vertriebsteams seien fortan Teil von Ruveon.

Bayer sieht sich seit Jahren in den USA mit einer milliardenteuren Klagewelle wegen möglicher Krebsrisiken bei seinem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup konfrontiert. Der Konzern hat im Februar einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar (knapp 6,4 Mrd Euro) zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten geschlossen, der bereits vorläufig genehmigt wurde. Die Anhörung für eine endgültige Genehmigung soll am 19. August stattfinden.

In der vergangenen Woche hatte der Konzern dabei einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht des Landes erzielt. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Das Oberste Gericht berief sich darauf, dass in den USA von der Regierung einheitliche Markierungen von der Umweltbehörde EPA vorgeschrieben seien; damit könne es keine abweichenden Anforderungen einzelner Bundesstaaten geben. Tausenden Klagen im Zusammenhang mit Roundup dürfte damit die Grundlage entzogen werden. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.

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Bayer erobert 50 Euro zurück

Bayer-Aktien zeigen sich auf XETRA zuletzt 5,02 Prozent fester bei 51,46 Euro und eroberten damit die 50-Euro-Marke zurück. Charttechnisch kommt das einem Ausbruch gleich.

Mit den Kursgewinnen bringt es die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn auf ein Plus von fast 40 Prozent. Sie rangiert damit auf Rang drei im DAX, übertroffen nur von Infineon und HOCHTIEF. Mitte Februar hatte der Kurs die 50-Euro-Marke noch haarscharf verpasst, anschließend ging es wieder abwärts bis auf unter 34 Euro Anfang Juni. Darauf folgte eine fulminante Rally, die an diesem Donnerstag ihre Fortsetzung fand.

Bayer begründete den Schritt damit, dass Ruveon eigenständig agiler handeln und damit der spezifischen Wettbewerbsdynamik in dem durch Nachahmerprodukte geprägten Markt besser begegnen könne. Ruveon soll sich auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts konzentrieren - von Preisgestaltung bis hin zu Produktion und Logistik.

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Die Deutsche Bank argumentierte derweil, dass sich die juristische Lage rund um Glyphosat in den USA zuletzt deutlich zugunsten der Leverkusener entwickelt habe. Unter dem Strich dürften die Rückstellungen des Konzerns für eine Beendigung der Rechtsstreitigkeiten ausreichen. Damit könne sich der Fokus nun wieder auf das operative Geschäft richten - mit guten Wachstumschancen sowohl in der Agrar- als auch in der Pharmasparte.

LEVERKUSEN/ST. LOUIS (dpa-AFX)