DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,15 -2,9%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.036 -1,6%Euro 1,1404 -0,0%Öl 79,0 +3,9%Gold 4.060 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Nach Rückgang im Juni

Fraport-Aktie im Blick: Unternehmen senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt

Fraport-Aktie im Blick: Unternehmen senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt

Nach einem Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni und in den ersten sechs Monaten hat die Betreibergesellschaft ihre Passagier-Erwartungen am größten deutschen Flughafen für das Gesamtjahr gesenkt, die Finanzziele für das Gesamtjahr aber bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68.45 EUR -0.75 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie Fraport mitteilte, hat der Flughafen Frankfurt im Juni einen Rückgang des Passagieraufkommens um 1,7 Prozent zum Vorjahr auf rund 5,7 Millionen verzeichnet. Im ersten Halbjahr ging es um 0,8 Prozent auf 28,9 Millionen zurück.

Werbung

"Nach einem leichten Minus im ersten Halbjahr erwarten wir für das Gesamtjahr aktuell nur noch ein Passagieraufkommen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres", sagte Fraport-CEO Stefan Schulte.

Ursprünglich hatte Fraport für 2026 ein Aufkommen von 65 bis 66 Millionen Passagieren nach 63,2 Millionen im Vorjahr in Aussicht gestellt. Schon im Mai hatte der Konzern mitgeteilt, dass er wegen der Lufthansa-Streiks eher in den unteren Rand der Spanne als erreichbar ansieht.

Die Erwartungen für das Passagieraufkommen würden von mehreren Faktoren gedämpft, so Schulte. Er nannte die Streiks bei der Lufthansa sowie den Iran-Krieg und damit verbundenen Befürchtungen einer Kerosin-Mangellage und massive Ölpeissteigerungen.

Werbung

An den internationalen Konzernflughäfen sei jedoch mit einer überwiegend positiven Entwicklung zu rechnen. "Die zum Jahresanfang gesteckten finanziellen Ziele sehen wir weiter als erreichbar an und halten an unserem Finanzausblick für 2026 fest", sagte Schulte weiter. "Dabei wird sich der leicht schwächere Verkehr in Deutschland dämpfend auf die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr auswirken."

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen sank im Juni um 1,1 Prozent auf 19,7 Millionen Passagiere. Dabei legten die meisten internationalen Airports zu, etwa Ljubljana um 12,7 Prozent und die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre und 2,0 Prozent. Im ersten Halbjahr legte das Verkehrsaufkommen der Fraport-Airports um 1,0 Prozent auf 77,7 Millionen Fluggäste zu.

Das Frachtaufkommen am Frankfurter Flughafen stieg im Juni um 2,0 Prozent auf 177.676 Tonnen.

DJG/mgo/uxd

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Fraport Aktie News

Werbung

Fraport Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:36 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Fraport Overweight Barclays Capital