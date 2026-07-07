Fraport-Aktie im Plus: Unternehmen senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt - Analystenempfehlung hilft im widrigen Umfeld

Nach Rückgang im Juni

13.07.26 10:01 Uhr

Nach einem Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni und in den ersten sechs Monaten hat die Betreibergesellschaft ihre Passagier-Erwartungen am größten deutschen Flughafen für das Gesamtjahr gesenkt, die Finanzziele für das Gesamtjahr aber bestätigt.

• Das Verkehrsaufkommen an den internationalen Flughäfen stieg im Juni um 1,0 % auf 19,7 Millionen, das Frachtaufkommen am Frankfurter Flughafen erhöhte sich im Juni um 2,0 % auf 177.676 Tonnen.

• Trotz erwarteter leichter Einbußen im Gesamtjahr bleibt das Unternehmen bei seinen finanziellen Zielen für 2026, obwohl Faktoren wie Lufthansa-Streiks, der Iran-Krieg und steigende Ölpreise die Prognosen beeinflussen.

• Der Flughafen Frankfurt verzeichnete im Juni einen Rückgang des Passagieraufkommens um 1,7 % auf rund 5,7 Millionen, im ersten Halbjahr sank es um 0,8 % auf 28,9 Millionen.

Wie Fraport mitteilte, hat der Flughafen Frankfurt im Juni einen Rückgang des Passagieraufkommens um 1,7 Prozent zum Vorjahr auf rund 5,7 Millionen verzeichnet. Im ersten Halbjahr ging es um 0,8 Prozent auf 28,9 Millionen zurück.

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"Nach einem leichten Minus im ersten Halbjahr erwarten wir für das Gesamtjahr aktuell nur noch ein Passagieraufkommen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres", sagte Fraport-CEO Stefan Schulte.

Ursprünglich hatte Fraport für 2026 ein Aufkommen von 65 bis 66 Millionen Passagieren nach 63,2 Millionen im Vorjahr in Aussicht gestellt. Schon im Mai hatte der Konzern mitgeteilt, dass er wegen der Lufthansa-Streiks eher in den unteren Rand der Spanne als erreichbar ansieht.

Die Erwartungen für das Passagieraufkommen würden von mehreren Faktoren gedämpft, so Schulte. Er nannte die Streiks bei der Lufthansa sowie den Iran-Krieg und damit verbundenen Befürchtungen einer Kerosin-Mangellage und massive Ölpeissteigerungen.

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An den internationalen Konzernflughäfen sei jedoch mit einer überwiegend positiven Entwicklung zu rechnen. "Die zum Jahresanfang gesteckten finanziellen Ziele sehen wir weiter als erreichbar an und halten an unserem Finanzausblick für 2026 fest", sagte Schulte weiter. "Dabei wird sich der leicht schwächere Verkehr in Deutschland dämpfend auf die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr auswirken."

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen sank im Juni um 1,1 Prozent auf 19,7 Millionen Passagiere. Dabei legten die meisten internationalen Airports zu, etwa Ljubljana um 12,7 Prozent und die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre und 2,0 Prozent. Im ersten Halbjahr legte das Verkehrsaufkommen der Fraport-Airports um 1,0 Prozent auf 77,7 Millionen Fluggäste zu.

Das Frachtaufkommen am Frankfurter Flughafen stieg im Juni um 2,0 Prozent auf 177.676 Tonnen.

Analystenempfehlung hilft Fraport im widrigen Umfeld

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Die Aktien von Fraport haben am Montag nach schwächerem Start schnell den Weg ins Plus gefunden. Nach zeitweise 70,40 Euro gerieten sie im XETRA-Handel jedoch im Bereich der 50-Tage-Linie wieder ins Stocken. Zuletzt kosteten sie mit 69,85 Euro noch 0,7 Prozent mehr als am Freitag.

Dabei war mit weiteren Angriffswellen der USA gegen den Iran, stark gestiegenen Ölpreisen und der Senkung der Prognose für das Passagieraufkommen in Frankfurt einiges auf die Anleger eingeprasselt. Aber etwas Balsam verteilte die Investmentbank Exane BNP Paribas mit ihrer Empfehlung der Papiere.

Analyst Dario Maglione setzt darauf, dass der Flughafenbetreiber nach dem nahen Ende einer jahrelangen heftigen Investitionsphase wieder voll durchstarten und den Anlegern eine kraftvolle Cashflow-Story bieten kann. Die Rendite auf den erwarteten Barmittelzufluss 2028 kalkuliert er auf 7 Prozent und damit deutlich höher als die 3 Prozent der Konkurrenz. Dass die Ergebnisse des zweiten Quartals wohl schwach ausfallen werden, habe der Markt verstanden, so Maglione. Sein Kursziel liegt bei 85 Euro - also knapp unter dem Jahreshoch.

Elodie Rall von JPMorgan hob derweil mit Blick auf die Prognosesenkung für das Passagieraufkommen darauf hin, dass der Finanzausblick für das Gesamtjahr ja dennoch bestätigt wurde. Der Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni reflektiere wohl vor allem die Umverteilung von Kapazitäten durch die Fluggesellschaft Lufthansa auf den Flughafen München.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker