Nach 'Schandliste'

Die BYD-Aktie steht im Spannungsfeld zwischen Expansion und wachsendem Reputationsdruck. Während der Autobauer neue Märkte erschließt, rücken Arbeitsvorwürfe in den Fokus.

• BYD plant rund 20 Verkaufsstandorte in Kanada und prüft sogar eine eigene Produktion

• Nach Brasilien sorgen nun auch Vorwürfe aus Europa für zusätzlichen Image-Druck

• Aktie gibt nach



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Expansion nimmt Fahrt auf

Der chinesische Elektroautobauer BYD treibt seine internationale Expansion weiter voran. Wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht, plant das Unternehmen, gemeinsam mit Partnern rund 20 Verkaufsstandorte in Kanada aufzubauen. Hintergrund ist eine Öffnung des Marktes: Die Regierung in Ottawa hat zuletzt signalisiert, chinesische Investitionen stärker zuzulassen, um die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.

Parallel prüft BYD laut Bloomberg sogar den Bau eines eigenen Werks in Kanada. Zudem bleibt die Option bestehen, einen etablierten Autobauer zu übernehmen. Auch in Europa baut der Konzern seine Präsenz weiter aus und setzt dabei vor allem auf vergleichsweise günstige Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle.

Nach Brasilien: Neue Vorwürfe aus Europa

Für Anleger kommt die Expansion jedoch zu einem sensiblen Zeitpunkt. Erst kürzlich hatte die brasilianische Regierung den Konzern wegen mutmaßlich sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen auf eine offizielle Beobachtungsliste gesetzt. Der Imageschaden wiegt schwer, insbesondere in einem wichtigen Wachstumsmarkt.

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Nun geraten auch europäische Aktivitäten in den Fokus: Laut einem Bericht von CBC News werden an einem BYD-Standort im ungarischen Szeged neue Vorwürfe laut. Demnach berichten Arbeiter von extrem langen Arbeitszeiten, verzögerten Lohnzahlungen und problematischen Beschäftigungsstrukturen über Subunternehmer.

Die Vorwürfe wurden im Rahmen einer Untersuchung der NGO China Labor Watch erhoben und konnten bislang nicht unabhängig bestätigt werden. BYD äußerte sich dazu zunächst nicht. Dennoch zeigt sich ein Muster: Nach den Entwicklungen in Brasilien rücken nun auch europäische Standorte stärker in den Fokus von Arbeits- und Menschenrechtsfragen.

Expansion versus Vertrauen: BYD-Aktie unter Druck

Für Anleger entsteht damit ein Spannungsfeld: Auf der einen Seite steht ein dynamisch wachsender Konzern, der neue Märkte erschließt und seine internationale Position stärkt. Auf der anderen Seite gewinnen Fragen zu Arbeitsstandards, Lieferketten und Unternehmensverantwortung zunehmend an Bedeutung.

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Entscheidend dürfte nun sein, wie transparent BYD mit den Vorwürfen umgeht und welche Maßnahmen ergriffen werden. Denn gerade in westlichen Märkten könnte nicht nur der Preis über den Erfolg entscheiden, sondern auch das Vertrauen in die Marke.

An der Börse hinterlässt die aktuelle Gemengelage allerdings schon erste Spuren: Zeitweise steht für die BYD-Aktie im Heimathandel ein Abschlag von 2,02 Prozent auf 28,16 Hongkong-Dollar zu Buche.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net