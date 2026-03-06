DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -6,3%Nas27.086 ±0,0%Bitcoin57.293 -6,5%Euro1,1634 ±-0,0%Öl96,00 +0,8%Gold4.487 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX mit Gewinnen -- US-Anleger unentschlossen -- Anthropic steuert auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Nahostkonflikt drosselt Angebot: Citigroup sieht Aluminium vor historischem Preissprung Nahostkonflikt drosselt Angebot: Citigroup sieht Aluminium vor historischem Preissprung
Deshalb bewegt sich der Euro sich zum Dollar nur wenig Deshalb bewegt sich der Euro sich zum Dollar nur wenig
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nach Schüssen: Trump will erneut zu Presse-Dinner kommen

02.06.26 21:30 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will zum Nachholtermin des wegen Schüssen abgebrochenen Gala-Dinners der US-Hauptstadtpresse kommen. Er habe zugesagt, am 24. Juli dort eine Rede zu halten, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Ende April hatte ein bewaffneter 31-Jähriger in dem Hotel, in dem das Abendessen in Anwesenheit des US-Präsidenten abgehalten wurde, eine Sicherheitsschleuse gestürmt - er erreichte den Ballsaal aber nicht.

Es fielen jedoch Schüsse. Ein Beamter der Sicherheitsbehörden wurde getroffen, seine Schutzweste verhinderte schwerere Verletzungen. Die US-Regierung wurde in Sicherheit gebracht und das Dinner abgebrochen. Danach entbrannte auch eine Debatte um die Sicherheit am Veranstaltungsort.

Ausrichtungsort ist dieses Mal nach Trumps Angaben ein anderes Hotel in der US-Hauptstadt. Es handele sich um das Waldorf Astoria, das wenige Straßen vom Weißen Haus entfernt liegt.

Es war im April das erste Mal gewesen, dass Trump in der Funktion als US-Präsident kam, zuvor hatte er das Gala-Dinner der White House Correspondents' Association als Präsident boykottiert. Er bezeichnet Medien gerne als "Feinde des Volkes".

Einmal jährlich richtet die Organisation der Journalisten, die in Washington über die Politik der US-Regierung berichtet, ein Gala-Dinner aus, bei dem Vertreter des Weißen Hauses und auch andere Prominente zu Gast sind. Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den Festabend seit mehr als 100 Jahren./rin/DP/he