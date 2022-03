Airbus-Aktie gewinnt: Airbus legt bei Auslieferungen im Februar deutlich zu

Im abgelaufenen Monat hätten Kunden 49 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen, teilte der DAX -Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. Im Januar hatte der Hersteller nur 30 Maschinen ausgeliefert, nachdem er im Dezember in einem Schlussspurt 93 Flugzeuge an seine Kunden übergeben hatte. Für das Gesamtjahr hat sich Konzernchef Guillaume Faury die Auslieferung von etwa 720 Maschinen vorgenommen.

Unterdessen holte Airbus im Februar Bestellungen über 113 Flugzeuge herein, musste aber auch 42 Stornierungen hinnehmen. In den ersten zwei Monaten des Jahres hat Airbus damit netto Neuaufträge über 55 Jets gewonnen - gut halb so viele wie sein Konkurrent Boeing aus den USA. Bei den Auslieferungen sind die Europäer ihrem Rivalen aber weit voraus: Der US-Konzern konnte bisher nur 54 Flugzeuge an seine Kunden übergeben, auch weil er sein Langstreckenmodell 787 "Dreamliner" wegen Produktionsmängeln seit Monaten nicht ausliefern darf.

Airbus-Aktien steigen via XETRA zeitweise m 3,76 Prozent auf 97,62 Euro.

/stw/jha/

TOULOUSE (dpa-AFX)

