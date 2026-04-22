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Nach schwachen Zahlen

Netflix legt neues milliardenschweres Rückkaufprogramm auf - Aktie reagiert mit Kursplus

23.04.26 14:43 Uhr
NASDAQ-Titel Netflix-Aktie steigt: Streamingriese startet milliardenschweren Share Buyback | finanzen.net

Der Streaminganbieter Netflix legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar (21,3 Mrd Euro) auf.

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Netflix Inc.
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Der Verwaltungsrat habe ein entsprechendes Programm genehmigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der neue Rückkauf hat kein Ablaufdatum und ergänzt den Angaben zufolge ein bereits im Dezember 2024 autorisiertes Programm, aus dem zuletzt noch 6,8 Milliarden Dollar zur Verfügung standen. Im März hatte Netflix bereits 13,5 Millionen eigene Aktien für rund 1,3 Milliarden Dollar zurückgekauft.

Im vorbörslichen Handel in New York legten die Netflix-Aktien um 1,20 Prozent zu auf 94,36 US-Dollar. Die Ankündigung des neuen Aktienrückkaufs folgt wenige Tage nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen durch den Streamingplattform-Betreiber, die die Aktie unter Druck gesetzt hatten. Zudem hatte Netflix am Dienstag verkündet, dass der Mitgründer und langjährige Chef Reed Hastings nun auch den Verwaltungsrat verlassen wird.

Auch das Tauziehen mit Paramount um die Streaming- und Filmstudiensparte von Warner Bros Discovery mit dem Konkurrenten Paramount hatte im Frühjahr auf der Aktie gelastet, weil Anleger sich wegen der möglichen Schuldenlast im Falle einer Übernahme sorgten. Im Februar zog sich Netflix dann aus dem umstrittenen Übernahmekampf zurück, Paramount zahlte dem Konzern schließlich eine Abstandszahlung von 2,8 Milliarden Dollar. Danach war es mit der Aktie wieder aufwärts gegangen. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Monate war die bisherige Kursbilanz in diesem Jahr bis zum US-Schluss am Vorabend nahezu ausgeglichen.

/tav/nas/jha/

LOS GATOS (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Netflix, jejim / Shutterstock.com

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