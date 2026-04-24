DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 +1,9%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.931 +1,2%Euro1,1700 -0,1%Öl111,6 +0,3%Gold4.597 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Siltronic, TRATON im Fokus
Top News
Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nach schwierigem Jahresauftakt: Forvia Hella rechnet mit Verbesserungen

29.04.26 08:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Forvia
9,67 EUR 0,04 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HELLA GmbH & Co. KGaA
68,50 EUR 0,40 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Forvia Hella (HELLA GmbHCo) sieht sich trotz eines durchwachsenen Jahresstarts auf dem Weg zu seinen Jahreszielen und bestätigt die Prognosen. Im ersten Quartal hatten ein schwächelndes Branchenumfeld und ein schwieriges Beleuchtungsgeschäft dem Unternehmen einen Rückgang des operativen Gewinns eingebrockt.

Das für die Prognose maßgebliche operative Ergebnis fiel im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 96 Millionen Euro, wie die im MDAX notierte Tochter des französischen Autozulieferers Forvia am Mittwoch in Lippstadt mitteilte. Wie bereits seit rund einer Woche bekannt, ging der Erlös wegen des starken Euro um knapp drei Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück.

Einen Teil des Umsatzrückgangs konnte Hella mit Kosteneinsparungen auffangen. So wurden unter anderem die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) um fast 15 Prozent auf 178 Millionen Euro gekappt. Unter dem Strich verdiente Hella allerdings etwas mehr - dies liegt vor allem daran, dass Anfang 2026 deutlich weniger Kosten für Struktur- und Prozessverbesserungen anfielen. Diese werden aus dem operativen Ergebnis herausgerechnet.

"Insgesamt entspricht der Start in das neue Jahr unseren Erwartungen", sagte Laier laut Mitteilung. Im weiteren Verlauf des Jahres erwarte er daher eine Verbesserung der Marge, gemessen am operativen Gewinn, und dem Netto Cashflow. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe der Krieg im Nahen Osten. Maßnahmen, um etwaige Preissteigerungen in den Lieferketten abzufedern, seien bereits früh eingeleitet worden, so Laier./tav/zb

Nachrichten zu Forvia

DatumMeistgelesen

Analysen zu Forvia

DatumRatingAnalyst
22.04.2025Forvia BuyDeutsche Bank AG
19.03.2025Forvia NeutralUBS AG
16.05.2023Faurecia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2023Faurecia NeutralUBS AG
20.02.2023Faurecia UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.04.2025Forvia BuyDeutsche Bank AG
16.05.2023Faurecia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2022Faurecia BuyDeutsche Bank AG
26.08.2022Faurecia BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2021Faurecia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2025Forvia NeutralUBS AG
20.02.2023Faurecia NeutralUBS AG
23.01.2023Faurecia NeutralUBS AG
13.12.2012Faurecia neutralExane-BNP Paribas SA
14.11.2012Faurecia neutralExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
20.02.2023Faurecia UnderperformJefferies & Company Inc.
20.01.2023Faurecia UnderperformJefferies & Company Inc.
07.09.2012Faurecia sellUBS AG
19.11.2008Faurecia sellSociété Générale Group S.A. (SG)
24.07.2008Faurecia sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Forvia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen