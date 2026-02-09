DAX25.057 +0,2%Est506.074 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,93 -0,3%Gold5.046 -0,3%
Nach Sektorrotation

Rheinmetall-Aktie kaum bewegt: Bernstein sieht Kaufchance - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK stabil

10.02.26 10:48 Uhr
Rheinmetall-Aktie: Trotz leichter Verluste - Experten erwarten massives Aufwärtspotenzial - auch Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK stabil | finanzen.net

Bernstein Research hebt das Kursziel für Rheinmetall an und sieht im jüngsten Kursrutsch eine attraktive Einstiegschance. Wie sich die Rüstungsaktien am Dienstag bewegen.

HENSOLDT
80,55 EUR -0,90 EUR -1,10%
RENK
57,71 EUR 0,11 EUR 0,19%
Rheinmetall AG
1.643,00 EUR -10,50 EUR -0,64%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
95,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.000 auf 2.050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine gute Gelegenheit.

Aussichten für Rheinmetall-Aktie bleiben gut

Zwar hätten die Papiere des Rüstungskonzerns und einer Sektorrotation sowie einem leicht enttäuschenden Update zur Geschäftslage kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gelitten, am Ausblick für das Unternehmen habe sich aber nichts geändert, schrieb er am Montagabend. Der DAX-Konzern dürfte auch in den kommenden Jahren unter anderem von der Munitionsnachfrage profitierten, die das Angebot übersteige. Zudem passe Rheinmetall das Geschäftsportfolio rapide an und sollte bis 2030 in einer eigenen Liga spielen.

Wie sich Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS heute bewegen

Für die Rheinmetall-Aktie geht es daraufhin am Dienstag dennoch leicht nach unten: Via XEXTRA verlieren die Anteilsscheine zeitweise 0,06 Prozent auf 1.648,00 Euro. Daneben notiert das RENK-Papier 0,07 Prozent höher bei 57,52 Euro. Bei HENSOLDT steht ein Abschlag von 1,29 Prozent auf 80,30 Euro an der Tafel, während TKMS 0,90 Prozent auf 93,65 Euro verlieren.

/mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:31Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
