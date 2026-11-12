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Nach Skandalen

NVIDIA-Aktie bricht ein: Jensen Huang tritt zurück - wer vorerst übernimmt

NVIDIA-Aktie bricht ein: Jensen Huang tritt zurück - wer vorerst übernimmt

Nach 33 Jahren an der Spitze endet bei dem Chipkonzern NVIDIA eine Ära, und die Pflichtmitteilung an die SEC verrät mehr über die Nachfolge als über die Gründe.

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  • Jensen Huang legt nach 33 Jahren alle Ämter mit sofortiger Wirkung nieder
  • Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise als CEO
  • Quartalszahlen sollen wie geplant am 17. November kommen
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NVIDIA verliert seinen Mitgründer an der Spitze: Jensen Huang ist als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, wie der Chipkonzern heute in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bestätigt. Für die NVIDIA-Aktie, die an der NASDAQ vorbörslich 10,55 Prozent tiefer bei 155.41 US-Dollar notiert, beginnt damit eine Phase ohne das Gesicht, das das Unternehmen seit der Gründung 1993 geprägt hat. Den Rücktritt nahm der Verwaltungsrat bereits am Mittwoch an.

Kress führt NVIDIA übergangsweise

Finanzchefin Colette Kress übernimmt den Chefposten interimistisch und behält zugleich ihre Rolle als Finanzvorständin, bis ein dauerhafter Nachfolger feststeht. Der Verwaltungsrat sucht nach eigenen Angaben sowohl intern als auch extern. Kress verantwortet die Finanzen des Konzerns seit September 2013, davor arbeitete sie fast 25 Jahre in Finanzfunktionen, unter anderem bei Cisco und Microsoft. Neu an der Spitze des Gremiums steht Harvey C. Jones, seit 1993 im Verwaltungsrat und nun erster Chair in der Firmengeschichte. Er erwartet, dass Betrieb, Kundenzusagen und Produktfahrplan ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Zu den Gründen schweigt die Mitteilung

Warum Huang geht, steht nicht im Filing. Der Schritt folgt jedoch auf Tage, in denen Berichte über zwei außereheliche Beziehungen des Managers das Unternehmen unter Druck gesetzt hatten. Am Sonntag räumte Huang in einer Nachricht an die Belegschaft eine Affäre ein. Der Verwaltungsrat beauftragte daraufhin die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit einer unabhängigen Untersuchung. CNBC zufolge geht es dabei um Vorwürfe, eine der Frauen werde von US-Geheimdiensten als chinesische Spionin verdächtigt. Peking weist die Spionagevorwürfe zurück.

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Die NVIDIA-Aktie vor dem Zahlentermin

Am Kalender ändert der Wechsel nichts: NVIDIA legt die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 wie geplant am kommenden Dienstag nach US-Börsenschluss vor, die Telefonkonferenz folgt um 23 Uhr. Der Termin wird zeigen, ob die neue Führung den Ausblick bestätigt und wie sie die Frage nach der dauerhaften Nachfolge beantwortet.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Nvidia

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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