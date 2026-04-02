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Nach Soldaten-Rettung im Iran: Trump gibt Pressekonferenz

06.04.26 08:23 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Rettung eines US-Waffenoffiziers im Iran will Präsident Donald Trump an diesem Montag (19.00 Uhr MESZ) im Weißen Haus eine Pressekonferenz mit Vertretern des Militärs geben. Sie könnte Aufschluss darüber geben, wie es dem schwer verletzten Soldaten mittlerweile geht und wie genau der heikle Rettungseinsatz auf feindlichem Gebiet abgelaufen ist. Der Kampfjet war vom Iran abgeschossen worden. Auch der Pilot wurde gerettet.

Zudem nähert sich der Ablauf einer von Trump gesetzten Frist an den Iran, die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus wieder uneingeschränkt für den Schiffsverkehr freizugeben. Für den Fall, dass der Iran nicht nachgibt, hat Trump mit der Zerstörung von Kraftwerken und Infrastruktur wie Brücken gedroht.

Was die genaue Frist für das Ultimatum angeht, hatte Trump zuletzt mit unterschiedlichen Äußerungen für Verwirrung gesorgt. Am Sonntag legte er eine Verschiebung auf Dienstagabend US-Ostküstenzeit nahe, also in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit. "Wenn sie bis Dienstagabend nichts unternehmen, bleibt kein Kraftwerk und keine Brücke stehen", sagte der Präsident dem "Wall Street Journal". Eigentlich war das Fristende auf Montagabend US-Ostküstenzeit gesetzt./lkl/DP/zb