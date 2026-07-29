ArcelorMittal-Aktie in Grün: Ausblick für europäisches Geschäft hellt sich auf

Nach starkem Quartal

30.07.26 10:46 Uhr

Der Stahlhersteller ArcelorMittal hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet.

Zudem sieht das Unternehmen dank der verschärften Abschottung der Europäischen Union gegen Importe nun bessere Aussichten für sein europäisches Geschäft, wie es in einer ArcelorMittal-Mitteilung vom Donnerstag hieß.

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Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im zweiten Jahresviertel auf 2,06 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,68 Milliarden Dollar im Vorquartal. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr auf 16,8 Milliarden Dollar (rund 14,7 Mrd Euro), hier hatten Analysten jedoch mit mehr gerechnet.

"Ein wesentlicher Faktor ist der verbesserte Ausblick für unser europäisches Geschäft", erklärte Vorstandschef Aditya Mittal am Donnerstag. "Wir rechnen sowohl im dritten Quartal als auch in der zweiten Jahreshälfte mit höheren Absatzmengen, wobei alle Geschäftsbereiche die Volumina der ersten Jahreshälfte übertreffen dürften."

Die EU hatte zum 1. Juli ihre Stahlimportbeschränkungen deutlich verschärft. Dabei wurden die zollfreien Quoten gekürzt und die Zölle auf sonstige Lieferungen auf 50 Prozent verdoppelt. Auch die geplante CO2-Abgabe der EU auf Importe dürfte die heimischen Stahlhersteller schützen.

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Außerdem beschloss die EU, das Tempo der Verschärfung der Emissionsgrenzwerte im CO2-Handelssystem für das kommende Jahrzehnt zu drosseln - eine Reaktion auf den Druck energieintensiver Branchen angesichts steigender Kosten.

Die ArcelorMittal-Aktie notiert im Handel in Paris am Donnerstag zeitweise 0,69 Prozent im Plus bei 58,18 Euro.

/nas/tav/zb

LUXEMBURG (dpa-AFX)