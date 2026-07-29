DAX 25.451 -0,0%ESt50 6.288 +0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,40 +2,2%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.033 +0,5%Euro 1,1452 -0,0%Öl 91,5 +0,8%Gold 4.063 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Nach starkem Quartal

ArcelorMittal-Aktie in Grün: Ausblick für europäisches Geschäft hellt sich auf

ArcelorMittal-Aktie in Grün: Ausblick für europäisches Geschäft hellt sich auf

Der Stahlhersteller ArcelorMittal hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
57.26 EUR -1.36 EUR -2.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11.89 EUR -0.01 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zudem sieht das Unternehmen dank der verschärften Abschottung der Europäischen Union gegen Importe nun bessere Aussichten für sein europäisches Geschäft, wie es in einer ArcelorMittal-Mitteilung vom Donnerstag hieß.

Werbung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im zweiten Jahresviertel auf 2,06 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,68 Milliarden Dollar im Vorquartal. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr auf 16,8 Milliarden Dollar (rund 14,7 Mrd Euro), hier hatten Analysten jedoch mit mehr gerechnet.

"Ein wesentlicher Faktor ist der verbesserte Ausblick für unser europäisches Geschäft", erklärte Vorstandschef Aditya Mittal am Donnerstag. "Wir rechnen sowohl im dritten Quartal als auch in der zweiten Jahreshälfte mit höheren Absatzmengen, wobei alle Geschäftsbereiche die Volumina der ersten Jahreshälfte übertreffen dürften."

Die EU hatte zum 1. Juli ihre Stahlimportbeschränkungen deutlich verschärft. Dabei wurden die zollfreien Quoten gekürzt und die Zölle auf sonstige Lieferungen auf 50 Prozent verdoppelt. Auch die geplante CO2-Abgabe der EU auf Importe dürfte die heimischen Stahlhersteller schützen.

Werbung

Außerdem beschloss die EU, das Tempo der Verschärfung der Emissionsgrenzwerte im CO2-Handelssystem für das kommende Jahrzehnt zu drosseln - eine Reaktion auf den Druck energieintensiver Branchen angesichts steigender Kosten.

Die ArcelorMittal-Aktie notiert im Handel in Paris am Donnerstag zeitweise 0,69 Prozent im Plus bei 58,18 Euro.

/nas/tav/zb

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images

Aktuelle thyssenkrupp Aktie News

Werbung

thyssenkrupp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.