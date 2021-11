Delivery Hero optimistischer für Gesamtjahr

Der Berliner DAX -Konzern peilt nun inklusive des erworbenen koreanischen Lieferdienstes Woowa 2021 einen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value - GMV) am oberen Ende der Spanne von 33 und 35 Milliarden Euro an. Auch der Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro landen. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge sieht die Delivery Hero SE unverändert bei minus 2 Prozent.

"Auch in Zukunft liegt Delivery Heros Fokus weiterhin auf nachhaltigem und langfristigem Wachstum, indem wir unsere Präsenz in Schlüsselmärkten konsolidieren und unsere globale Führungsposition stärken", sagte CFO Emmanuel Thomassin.

Im dritten Quartal stieg die Zahl der Bestellungen um 52 Prozent auf 791,4 Millionen von 520,5 Millionen im Vergleichsquartal 2020.

Der Umsatz kletterte um 89 Prozent auf 1,789 Milliarden von 946 Millionen Euro.

Der GMV, die wichtigste Kenngröße für Online-Marktplätze, der auch die Provisionsgebühren der Kunden enthält, die die Plattform nutzen, legte um 65 Prozent zu auf 9,563 (5,804) Milliarden Euro.

