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Nach Starmer-Rücktritt: Nigel Farage fordert Neuwahl

22.06.26 12:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer fordert Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage eine Neuwahl. Seine rechtspopulistische Partei Reform UK sei bereit, "radikale Veränderungen herbeizuführen", schrieb er in einem X-Beitrag.

Wenn die Labour-Partei glaube, sie könne den Premier einfach austauschen, "wird sie eine böse Überraschung erleben", drohte er. In Umfragen liegen die Rechtspopulisten seit Monaten vor den einstigen Volksparteien Labour und den Konservativen. Regulär steht jedoch erst 2029 wieder eine Parlamentswahl an.

Keir Starmer kündigte am Morgen seinen Rücktritt an. Er gebe den Posten als Chef der Labour-Partei ab, sagte er in einer Ansprache vor dem Regierungssitz 10 Downing Street. Bis ein Nachfolger gewählt sei, werde er als Regierungschef noch im Amt bleiben.

Der Rücktritt eines Premiers läuft in Großbritannien nicht zwingend auf eine Neuwahl hinaus. Die Labour-Partei entscheidet sich nach Starmers Ankündigung nun für einen neuen Parteichef, der dann auch Premierminister wird. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der populäre Andy Burnham. Ob sich ein weiterer Kandidat für die Nachfolge aus der Deckung wagt, ist noch offen./pba/DP/nas