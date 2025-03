Nach Steyr Motors-Kursrally: Mutares will Beteiligung verringern

Werte in diesem Artikel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihre Beteiligung am Motorenbauer Steyr Motors AT0000A3FW25> nach dessen Kursrally der vergangenen Tage reduzieren. Mit dem Schritt solle der Streubesitz aufgrund einer sehr starken Investorennachfrage vergrößert werden, teilte das im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Dienstagnachmittag mit.

Mutares will weiterhin eine wesentliche Aktionärin der Steyr zu bleiben, rechnet im Zuge des nun geplanten Anteilsverkaufs indes mit einem signifikanten Bruttoerlös. Erst jüngst hatte die Rally von Rüstungswerden auch die Aktien des Börsenneulings Steyr Motors erfasst. An diesem Dienstag markierten sie ein Rekordhoch von 390 Euro, Ende Februar hatten sie noch weniger als 20 Euro gekostet. Aktuell hält Mutaris knapp 71 Prozent der Anteile, der Streubesitz liegt lediglich bei gut 11 Prozent. Bei einem so geringen Streubesitz kann eine anziehende Investorennachfrage schnell zu einem engen Markt mit starken Kurssprüngen führen./mis/nas