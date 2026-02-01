DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.643 +0,4%Bitcoin57.103 -1,9%Euro1,1849 ±-0,0%Öl67,46 -1,6%Gold4.892 -2,0%
Nach Störung - Auskunftssysteme der Bahn laufen wieder stabil

17.02.26 19:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In den Auskunftssystemen der Bahn gibt es nach Unternehmensangaben keine Einschränkungen mehr. "Unsere Auskunfts- und Buchungssysteme laufen wieder weitgehend stabil", teilte ein Bahn-Specher mit. Zuvor war es zu Störungen in den Auskunftssystemen gekommen. Betroffen waren sowohl die Bahn-App "DB Navigator" als auch die Website bahn.de. Gründe für die Störung wurden nicht genannt./dmo/DP/men