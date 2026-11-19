NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kontroverse über einen Eigentümerwechsel in der NS-Zeit ist das Gemälde "Blühende Kastanienbäume" des Malers Vincent van Gogh in New York für eine Rekordsumme versteigert worden. Das Bild wurde für 190,4 Millionen US-Dollar verkauft. Das sei ein "neuer Auktionsrekord für ein Van-Gogh-Gemälde und der zweithöchste Preis, der jemals bei Sotheby's für ein Kunstwerk erzielt wurde", teilte das Auktionshaus mit.

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Die Vergangenheit des Gemäldes während der NS-Zeit hatte die Versteigerung zu stoppen gedroht. Unter anderem US-Medien hatten über den Vorwurf berichtet, die früheren Besitzer, eine jüdische Familie, hätten das Gemälde in den 1930er Jahren während der Nazi-Verfolgung unter Zwang verkaufen müssen. Einen Tag vor der geplanten Auktion verkündete das Auktionshaus Sotheby's dann aber eine Einigung zwischen den derzeitigen Eigentümern und den früheren Besitzern. Familien erzielen "zufriedenstellende Einigung"

Samuel Fischer, Verleger und Gründer des Fischer-Verlags, erwarb das Gemälde Sotheby's zufolge im Jahr 1909. Nach seinem Tod ging es an seine Frau und wurde 1936 dann einer anderen Familie verkauft. 1975 sei es dann von den aktuellen Besitzern, einer argentinischen Familie, erworben worden.

"In Anerkennung der komplexen Geschichte des Gemäldes während der NS-Zeit und des Leids, das die Familie Fischer während des Holocaust ertragen musste, haben die beiden Familien eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung erzielt", hieß es in der Erklärung des Auktionshauses, ohne weitere Details zu nennen. "Das Werk wird gemäß dieser Vereinbarung verkauft."/DP/jha/