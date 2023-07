Morgan Stanley-, Goldman Sachs-, JPMorgan-Aktien & Co. vorbörslich uneins: US-Banken heben Dividenden an

Nach Stresstest

Mehrere US-Banken habe nach dem bestandenen Stresstest der Federal Reserve höhere Dividenden angekündigt.

Experten rechnen mit weiteren Mitteilungen, nachdem alle 23 untersuchten Geldhäuser erfolgreich waren. JPMorgan Chase will seine Quartalsausschüttung um 5 Prozent auf 1,05 US-Dollar je Aktie anheben, wie das Institut am Freitag mitteilte. Goldman Sachs will die bisherige Dividende um 25 US-Cent auf 2,75 Dollar erhöhen.

Auch Morgan Stanley und Wells Fargo kündigten eine Erhöhung ihrer deutlich niedrigeren Dividenden an. Aktionäre sollen nun 85 Cent (bisher: 77,5) beziehungsweise 35 Cent (bisher 30) Dollar je Anteilschein erhalten. Die Citigroup, die nach Einschätzung von Experten nicht so gut abgeschnitten hatte wie andere Banken, will die Ausschüttung nur vergleichsweise zurückhaltend anheben.

Während die Titel von Morgan Stanley im vorbörslichen Handel um 0,28 Prozent auf 85,64 US-Dollar steigen, legen JPMorgan-Aktien um 0,17 Prozent auf 145,69 US-Dollar zu. Die Goldman Sachs-Aktie zeigt sich mit minus 0,03 Prozent bei 322,45 US-Dollar wenig bewegt. Die Papiere von Wells Fargo geben derweil 0,19 Prozent auf 42,60 US-Dollar nach. Die Citigroup-Aktie notiert bei 46,07 US-Dollar marginale 0,07 Prozent im Plus. Die meisten US-Bankaktien hatten allerdings bereits am Donnerstag einen Tag nach der Verkündung der Ergebnisses des Stresstest spürbar zugelegt.

NEW YORK (dpa-AFX)