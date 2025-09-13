DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1733 ±-0,0%Öl65,85 -0,7%Gold3.649 +0,4%
Nach Stromausfall in Berlin: Reparatur dauert noch Monate

12.09.25 08:42 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ende des mehr als 60-stündigen Stromausfalls im Berliner Südosten gehen die Reparaturarbeiten voraussichtlich noch mehrere Monate weiter. Das könne nach ersten Schätzungen bis ins Jahr 2026 hinein dauern, sagte der Sprecher der Stromnetz GmbH, Henrik Beuster, der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang wird eine Zwischenlösung genutzt. "Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt daran, wie wir die beschädigten Leitungen wieder in Betrieb nehmen können", sagte Beuster. Das sei eine komplexe Aufgabe.

Bisher sind keine neuen Probleme bekannt

In der ersten Nacht nach Ende des Stromausfalls sind dem Betreiber bisher keine Probleme bekannt. "Die Leitungen, die wir in Betrieb genommen haben, funktionieren einwandfrei", sagte Beuster.

Nach einem extremistischen Brandanschlag in der Nacht zu Dienstag erlebte die Hauptstadt den längsten Stromausfall der Nachkriegszeit. Die zunächst rund 50.000 betroffenen Stromkunden werden seit dem späten Donnerstagnachmittag wieder versorgt./ah/DP/men