thyssenkrupp-, Glencore- und Aurubis-Aktien im Blick: Rohstoff- und Stahlwerte erholen sich dank anziehender Metallpreise
Die zuletzt schwer abgestraften Aktien aus dem Rohstoff- und Metallsektor erholen sich am Donnerstag schwungvoll.
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Der gesamteuropäische Teilindex der Minenwerte, Stoxx Europe 600 Basic Resources, stieg, nachdem er am Vortag auf ein Tief seit Weihnachten 2025 gefallen war. Aus dem Sektor verbuchten die Aktien der britischen Rohstoffkonzerne Glencore, Rio Tinto, Antofagasta und Anglo American Kursgewinne im Größenbereich bis vier Prozent.
Händler verwiesen als Stütze auf eine unterbrochene Talfahrt bei den Preisen für Industriemetalle wie Silber oder Kupfer. Dies brachte in Frankfurt auch die Aktien des Kupferkonzerns Aurubis und jene von Stahlkonzernen auf den Erholungsweg (+2,99% bei 110,30 Euro). Salzgitter erholte sich zuletzt um 3,92 Prozent auf 42,42 Euro. Vom niedrigsten Niveau seit Juli ausgehend, stieg der Kurs bei thyssenkrupp via XETRA um 4,19 Prozent auf 10,69 Euro. Titel von ArcelorMittal legten in Paris 3,6 Prozent auf 52,32 Euro zu und jene von voestalpine in Wien sogar 5,4 Prozent auf 33,20 Euro.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG