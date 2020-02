Nach Thüringen-Debakel: Linke legt in Umfrage zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Als einzige Partei ist die Linke in ihren Umfragewerten gestärkt aus dem Wahl-Debakel in Thüringen hervorgegangen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Linke auf 10 Prozent und damit zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Dagegen verlieren CDU/CSU und SPD je einen halben Prozentpunkt auf 27,5 Prozent bzw. 12,5 Prozent. Bündnis90/Die Grünen (22 Prozent) und AfD (14 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.

"Die Sympathien, die Bodo Ramelow weit über seine Partei und Thüringen hinaus genießt, beflügeln die Linke bundesweit", analysierte Insa-Chef Hermann Binkert die Erhebung, für die vom 7. bis zum 10. Februar 2.086 Personen befragt wurden. Annegret Kramp-Karrenbauer habe die CDU nicht voranbringen können. "Am Tag ihrer Rücktrittsankündigung ist die Partei gleich schwach wie vor ihrer Wahl zur Vorsitzenden."

Laut Insa spiegelt die Umfrage die Stimmung zwischen der Rücktrittsankündigung des FDP-Politiker Thomas Kemmerich als Ministerpräsident von Thüringen und der Rücktrittsankündigung von Kramp-Karrenbauer wider. Über die Stimmung, die mit dem Rücktritt zu Wochenbeginn ausgelöst wurde, könne die Umfrage nichts aussagen.

Eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD käme demach nur noch auf 40 Prozent. Aber auch ein grün-rot-rotes Bündnis würde mit zusammen 44,5 Prozent eine parlamentarische Mehrheit verfehlen. Parlamentarische Mehrheiten gibt es für eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP. Sie kommt zusammen auf 48 Prozent. Auf mehr Stimmen kommt ein schwarz-grünes Bündnis mit zusammen 49,5 Prozent.

