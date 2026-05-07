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Nach Trennung

BVB-Aktie in Grün: Vertrag von Sebastian Kehl in Dortmund aufgelöst

08.05.26 13:37 Uhr
BVB: Kehl-Vertrag aufgelöst, Aktie zeigt sich freundlich | finanzen.net

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Sportdirektor Sebastian Kehl anderthalb Monate nach der Trennung aufgelöst.

Werte in diesem Artikel
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Der BVB wollte Berichte über eine Abfindung für Kehl offiziell nicht kommentieren. Der 46-Jährige soll heute Abend am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet werden. Neuer Sportdirektor bei den Westfalen ist seit Ende März Ole Book. Zuletzt hatte es Berichte über ein mögliches Engagement Kehls bei Tottenham Hotspur in London gegeben.

/lap/DP/jha

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

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17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
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08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
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17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
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