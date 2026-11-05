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Nach Trennung vom Mutterkonzern: Healthineers streicht Siemens aus seinem Namen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
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Siemens Healthineers AG
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ERLANGEN (dpa-AFX) - Im Zuge der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens will sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers umbenennen. Künftig werden die Erlangener auf den Traditionsnamen Siemens verzichten und sich nur noch Healthineers nennen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Dabei soll es eine Übergangsfrist von drei Jahren geben.

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Siemens hatte angekündigt, sich von der Mehrheit an seiner Tochter trennen zu wollen. Dies soll im Rahmen einer Abspaltung geschehen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Weitere Details hatte Siemens für die Jahreszahlen in der kommenden Woche angekündigt. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten dies schon länger gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften des Konzerns keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet./nas/stk

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG

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