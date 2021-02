FAA ordnet Inspektionen von Boeing 777 mit P&W-Triebwerken an

Das hat die US-Luftaufsichtsbehörde FAA in einer Notverordnung angeordnet.

Andere Länder dürften nun nachziehen. Üblicherweise erteilen Behörden weltweit Anordnungen auf der Grundlage der Direktive des Landes, das ein Flugzeug oder Bauteil zertifiziert hat, in diesem Fall die USA.

Nach dem Brand des Pratt & Whitney-Triebwerks einer Boeing 777 von United Airlines waren am Samstag Flugzeugteile in ein Wohngebiet nahe der US-Großstadt Denver gestürzt. Die Passagiermaschine musste kurz nach dem Start notlanden. Verletzt wurde aber niemand. Seitdem haben Fluggesellschaften weltweit Flugzeuge, die mit diesem Triebwerksmodell ausgerüstet sind, am Boden gelassen.

Am Montag teilten US-Ermittler mit, dass sie Belege für "Schäden, die mit Metallermüdung übereinstimmen" an einem der Lüfterblätter des Triebwerks gefunden, das größtenteils abgerissen war. Dieses lose Lüfterblatt riss dann offenbar einen Teil eines zweiten Blattes ab, die ebenfalls zerbrochen war, sagte der Chef der Nationalen Behörde für Transportsicherheit NTSB, Robert Sumwalt.

Vor dem Vorfall am Wochenende hatte es in den vergangenen Jahren bereits zwei ähnliche Triebwerksausfälle mit demselben Triebwerkstyp an demselben Flugzeugtyp gegeben.

