Nach Übernahme: Deutsche-Wohnen-Chef lehnt Posten bei Vonovia ab

BOCHUM (dpa-AFX) - Nach der erfolgreichen Übernahme von Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) durch Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) läuft die Fusion der beiden Vorstände der Immobilienkonzerne anders als zunächst geplant ab. Der Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn wird nicht der Vorstandsvize von Vonovia, wie der Dax-Konzern am Montag in Bochum mitteilte. Laut Mitteilung lehnte Zahn den Posten ab.

Über die Gründe wurde zunächst nichts bekannt. Philip Grosse wird zum Jahreswechsel wie geplant als Finanzvorstand in Vonovias Vorstand bestellt. Er war in der gleichen Position zuvor bei der Deutsche Wohnen tätig. Vonovias bisherige Finanzvorständin Helene von Roeder soll den Bereich Digitalisierung und Innovation verantworten. Erst jüngst war Vonovia die mehrheitliche, gut 19 Milliarden Euro schwere Übernahme von Deutschlands zweitgrößtem Vermieter Deutsche Wohnen im dritten Anlauf geglückt./jcf/stk/eas