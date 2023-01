Twitter lockert Werbe-Richtlinien für politische Inhalte

Der US-Kurzmitteilungsdienst werde seine Politik für "Werbung zu sozialen Belangen" in den Vereinigten Staaten überarbeiten und "an die des Fernsehens und anderer Medien angleichen", teilte das Unternehmen von Neueigentümer Elon Musk mit. Twitter hatte 2019 politische Werbung verboten, nachdem das Social-Media-Unternehmen und andere Dienste wie Facebook in der Kritik standen, nicht umfassend gegen Wahlfehlinformationen vorzugehen. Das Unternehmen schränkte daraufhin auch Anzeigen ein, die sich auf soziale Anliegen bezogen.

Seit Musk Ende Oktober die Leitung übernommen hat, laufen Twitter die Werbekunden weg. Sie zeigten sich besorgt über die Pläne Musks, im Namen der Meinungsfreiheit die Regeln für die Moderation von Inhalten zu lockern. Kritiker warnen, dass die Plattform zum Sammelplatz für Hassrede, Falschinformationen und Verschwörungstheorien werden könnte.

