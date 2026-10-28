Airbus-Aktie im Minus: Konzern bekräftigt Jahresprognose nach schwächerem Sommer

Nach Umsatzrückgang

28.10.26 18:02 Uhr

Airbus hat seine Jahresprognose nach dem dritten Quartal 2026 bekräftigt.

Demnach plant der DAX-Konzern in diesem Jahr weiterhin mit einem Anstieg des bereinigten EBIT auf 7,5 Milliarden Euro von 7,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro liegen. Bis zum Jahresende will der Luft- und Raumfahrtkonzern unverändert rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 793 Maschinen im vergangenen Jahr.

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Im dritten Quartal ging der Umsatz um 2 Prozent auf 17,47 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) verringerte sich um 9 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Als Grund dafür führte Airbus unter anderem das geringere Volumen an Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen sowie einen weniger vorteilhaften Mix sowohl bei Commercial Aircraft als auch bei Airbus Helicopters an.

Der Nettogewinn stieg dagegen um 20 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Je Aktie verdiente Airbus 1,70 (Vorjahr 1,41) Euro.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 17,9 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 1,78 Milliarden Euro und einem Konzerngewinn von 1,3 Milliarden bzw. 1,67 Euro je Aktie gerechnet.

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Die Airbus-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 1,05 Prozent auf 190,48 Euro.

DJG/brb/apo

Dow Jones Newswires