Mattel-Aktie bricht vorbörslich ein: Mattel schockt mit Gewinnwarnung

Der US-Spielzeughersteller rechnet wegen der anhaltend hohen Inflation nach eigenen Angaben vom Mittwoch für 2023 nur mit einem bereinigten Ergebnis von 1,10 bis 1,20 Dollar je Aktie. Analysten erwarteten bislang jedoch 1,66 Dollar je Anteilsschein. Die Mattel -Aktie fällt am Donnerstag im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 10,49 Prozent auf 18,35 US-Dollar. Im vierten Quartal sank der Nettoumsatz um 22 Prozent auf 1,40 Milliarden Dollar, was die Expertenschätzungen von 1,68 Milliarden Dollar verfehlte. Der Barbie-Hersteller kündigte zusätzliche Kosteneinsparungen an. Ende Januar hatte Konkurrent Hasbro mitgeteilt, wegen des konjunkturellen Gegenwinds im laufenden Jahr 1000 Vollzeitstellen zu streichen. Das entspricht rund 15 Prozent der Belegschaft.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Kobby Dagan / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com