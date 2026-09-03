UBS hebt E.ON-Aktie auf „Buy“ – Ziel erhöht
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für E.ON von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
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Nach der jüngsten Underperformance der Papiere sieht Analystin Wanda Serwinowska nun eine gute Einstiegschance, wie sie am Sonntag schrieb. Der Markt habe vor allem die Regulierungsrunde für Gas im Blick. Dabei sorgten vor allem Stromnetze für Wachstum bei E.ON. Deutschland müsse die Balance schaffen zwischen erlaubten Renditen und den für den Netzausbau notwendigen Investitionen. Serwinowska erwartet die vom Regulierer zugestandene Gesamtkapitalverzinsung (WACC) für Strom bis zu 160 Basispunkte über der für Gas. Und E.ON habe es immer wieder geschafft, noch mehr zu verdienen - dank Kosten-Outperformace und sonstigen Gewinnen.
Die E.ON-Aktie legt im XETRA-Handel um 1,83 Prozent zu auf 17,82 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|EON SE Buy
|UBS AG
|01.09.26
|EON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|EON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG