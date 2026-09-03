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Nach Underperformance

UBS hebt E.ON-Aktie auf „Buy“ – Ziel erhöht

UBS hebt E.ON-Aktie auf „Buy“ – Ziel erhöht

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für E.ON von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
17.80 EUR 0.35 EUR 2.01 %
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Nach der jüngsten Underperformance der Papiere sieht Analystin Wanda Serwinowska nun eine gute Einstiegschance, wie sie am Sonntag schrieb. Der Markt habe vor allem die Regulierungsrunde für Gas im Blick. Dabei sorgten vor allem Stromnetze für Wachstum bei E.ON. Deutschland müsse die Balance schaffen zwischen erlaubten Renditen und den für den Netzausbau notwendigen Investitionen. Serwinowska erwartet die vom Regulierer zugestandene Gesamtkapitalverzinsung (WACC) für Strom bis zu 160 Basispunkte über der für Gas. Und E.ON habe es immer wieder geschafft, noch mehr zu verdienen - dank Kosten-Outperformace und sonstigen Gewinnen.

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Die E.ON-Aktie legt im XETRA-Handel um 1,83 Prozent zu auf 17,82 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:06 EON SE Buy UBS AG
01.09.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 EON SE Buy Deutsche Bank AG

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