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Nach Unfall

BHP-Aktie: Förderstopp in großer Kupfermine

BHP-Aktie: Förderstopp in großer Kupfermine

BHP setzt den Abbau im weltweit größten Kupferbergwerk Escondida in Chile nach dem Tod eines Arbeiters aus.

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Der Mitarbeiter verstarb am Mittwoch bei einem Unfall, der sich während Wartungsarbeiten im Bergbaugebiet ereignete, teilte das Unternehmen BHP mit. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könnte, machte das Unternehmen nicht bekannt. Die Gesellschaft gab an, die Behörden umgehend benachrichtigt und eine interne Untersuchung eingeleitet zu haben, um die Unfallursachen zu ermitteln.

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Die Escondida-Mine in der Atacama-Wüste im Norden Chiles ist der weltweit größte Produzent von Kupferkonzentraten und -kathoden. Das Industriemetall findet breite Anwendung in der Bauwirtschaft, Elektronik und im Transportwesen - unter anderem für Rechenzentren, Stromnetze und Elektrofahrzeuge. Die Kupferpreise notieren bereits nahe Rekordhochständen, angefacht durch Lieferengpässe in einer Reihe wichtiger Bergwerke weltweit. Die zwei Tagebaue von Escondida versorgen drei Aufbereitungsanlagen sowie zwei Laugungsbetriebe.

DJG/DJN/cbr/brb

DOW JONES

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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