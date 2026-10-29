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Nach Unfall: 'Mein Schiff 3' für Reparaturen in eine Werft

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TUI AG
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BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Unfall des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" in Bremerhaven sind Reparaturen in einer Werft erforderlich. Dafür werde das Schiff voraussichtlich am Sonntag (1. November) an die Pier der Lloyd Werft Bremerhaven wechseln, teilte TUI Cruises mit. Fachleute untersuchen den Ozeanriesen nach Angaben der Reederei und bereiten nächste Schritte vor.

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Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war am Sonntag beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren.

Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt. Die Gäste bekommen den Reisepreis erstattet. Die Reederei teilte weiter mit, dass sie davon ausgehe, Anfang kommender Woche mehr Klarheit darüber zu haben, wie nachfolgende Reisen betroffen seien.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt zu dem Unfall, unter anderem gegen den Kapitän wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit. Die Ermittlungen sollen klären, ob er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Das Bremer Hafenressort erklärte, dass für die Manöver von Schiffen im Hafen immer die Kapitäne verantwortlich seien./bch/DP/he

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

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