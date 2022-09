Nach Verhaftung von Tornado-Cash-Entwickler: Protestwelle unter Krypto-Fans

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

In den Niederlanden wurde am 10. August der Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, sich an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung von Geldwäsche beteiligt zu haben. Seine Inhaftierung löste in der Krypto-Szene grosse Empörung aus - viele halten die Festnahme für unrechtmässig.