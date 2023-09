VW-Aktie fester: E-Modell "Trinity" soll wohl in Zwickau gebaut werden - Produktion läuft nach IT-Panne wieder normal

Nach Verzögerungen

Das Volkswagen-Elektroauto mit dem Projektnamen "Trinity" soll einem Zeitungsbericht zufolge in Zwickau gebaut werden.

Wie das Handelsblatt berichtet, soll die Standort-Entscheidung in einer VW-Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag Thema sein. Ein Konzernsprecher wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu dem Bericht äußern.

Ursprünglich sollte das weitgehend automatisierte Fahrzeug in einem komplett neuen Werksteil in Wolfsburg-Warmenau gefertigt werden. Allerdings hatten Probleme bei der Entwicklung der Fahrzeugsoftware den Start des Projekts immer wieder verzögert. Konzernchef Oliver Blume hatte daher kurz nach seinem Amtsantritt vor einem Jahr das Trinity-Vorhaben auf Ende des Jahrzehnts verschoben.

VW-intern geht man laut Handelsblatt frühestens von einer Markteinführung im Jahr 2028 aus.

Produktion läuft nach IT-Panne wieder normal

Nach der umfassenden IT-Panne bei VW hat der Autohersteller Entwarnung gegeben. "Die Produktion läuft marken- und regionsübergreifend wieder normal", sagte ein Sprecher am Freitag. "Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil." Die betroffenen IT-Anwendungen der Produktion seien erfolgreich wieder in Betrieb genommen worden. Bei einzelnen Systemen könne es aber "in einer Übergangsphase" weiter zu Beeinträchtigungen kommen.

Ein Netzwerkfehler hatte den Konzern am Mittwoch fast komplett lahmgelegt. Die Produktion in fast allen Werken stand still, darunter alle deutschen Standorte der Kernmarke Volkswagen in Wolfsburg. Auch Audi und Porsche waren betroffen. Am Donnerstagmorgen hatte VW erklärt, den Fehler behoben zu haben und die Produktion wieder hochzufahren. Vor allem in Wolfsburg gab es nach einem Bericht des "Handelsblatts" (Freitag) aber große Probleme beim Wiederanlauf der Systeme.

Via XETRA steigt die VW-Aktie zwischenzeitlich um 0,88 Prozent auf 109,72 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)