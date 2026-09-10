DAX 25.576 -1,7%ESt50 6.312 -1,6%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,09 -0,8%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 67.349 +0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 100,5 -0,7%Gold 4.428 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Nach Warnstreik wird Busverkehr im Norden wieder aufgenommen

KIEL (dpa-AFX) - Nach einem zweitägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein fahren ab dem frühen Morgen die Busse wieder. Betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi waren die Busverkehre in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Ebenso waren aufgrund der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag auch im Kreis Plön keine Busse gefahren.

Werbung

Grund für den zweitägigen Warnstreik waren gescheiterte Tarifverhandlungen Anfang September. Für beide Tarifbereiche fordert Verdi nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder will Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich.

Am 22. September sollen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr weitergehen./xil/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.