Nach Zahlen

DHL überrascht positiv: Analyst sieht deutliches Kurspotenzial -Aktie dennoch tiefer

11:40

Die DHL Group hat laut DZ Bank mit vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht. Der Analyst hebt deshalb den fairen Wert der Aktie an und bestätigt die Kaufempfehlung.

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben. Werbung Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,22 Prozent auf 55,42 Euro.

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Bildquellen: AIF, Deutsche Post