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Nach Zahlen

DHL überrascht positiv: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial -Aktie dennoch tiefer

DHL überrascht positiv: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial -Aktie dennoch tiefer

Die DHL Group hat mit vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht. Der Analysten heben deshalb den fairen Wert der Aktie an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben.

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Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,36 Prozent auf 55,34 Euro.

dpa-AFX

Bildquellen: AIF, Deutsche Post

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DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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DatumRatingAnalyst
11:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
10:21 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
08:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
08:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research