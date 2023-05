Infineon-Aktie: Credit Suisse senkt Infineon-Ziel auf 50,10 Euro - 'Outperform'

Analyst Adithya Metuku unterstellte in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine geringere Profitabilität des Halbleiterherstellers Infineon . Daraus resultierten niedrigere Ergebnisschätzungen für die Jahre 2023 und 2024. Große Themen wie die Dekarbonisierung sowie die Elektrifizierung und Automation spielten dem Unternehmen aber unverändert in die Karten.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images