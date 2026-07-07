Knorr-Bremse erhöht operativen Ausblick 2026 und gibt Mittelfrist-Prognose

Nach Zahlen

29.07.26 20:38 Uhr

Knorr-Bremse blickt nach einem starken zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der MDAX-Konzern erhöhte seine Umsatz- und Margenprognose.

Knorr-Bremse ist nach deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen im zweiten Quartal 2026 zuversichtlicher für das Gesamtjahr geworden. Wie der Konzern mitteilte, plant er nun mit einem Umsatz von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro nach zuvor in Aussicht gestellten 8 bis 8,3 Milliarden Euro. Die operative EBIT-Marge sieht Knorr-Bremse in diesem Jahr nun bei 14,0 bis 14,5 Prozent nach bislang rund 14 Prozent.

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Umsatz und Ergebnis legen im zweiten Quartal zu

Im abgelaufenen Quartal wuchs der Umsatz um 7,2 Prozent auf 2,143 Milliarden Euro. Das operative EBIT stieg auf 305 Millionen Euro nach 262 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 14,2 von 13,1 Prozent.

Bei einem Periodenergebnis von rund 174,3 Millionen Euro stieg der Gewinn je Aktie auf 1,08 Euro nach 0,87 Euro im Vorjahr. Den Auftragseingang gab Knorr-Bremse mit 2,202 Milliarden Euro an, nach 2,108 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Der vollständige Halbjahresbericht wird am 30. Juli veröffentlicht.

Neue Ziele bis 2030

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Knorr-Bremse gab zudem neue mittelfristige Ziele für 2030 bekannt. Demnach strebt das Unternehmen einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro, eine operative EBIT-Marge von rund 16 Prozent, eine Cash-Conversion-Rate von über 90 Prozent sowie einen Return on Capital Employed von über 25 Prozent an.

DOW JONES