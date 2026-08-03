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Nach Zahlen

Stabilus-Aktie stürmt an SDAX-Spitze: Berenberg sieht Potenzial bei Robotik

Stabilus-Aktie stürmt an SDAX-Spitze: Berenberg sieht Potenzial bei Robotik

Stabilus schießt an die SDAX-Spitze: Nach guten Quartalszahlen klettert die Aktie kräftig und bügelt den jüngsten Dämpfer wieder aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
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Die Aktien von Stabilus Stabilus haben am Dienstag im XETRA-Handel mit deutlichem Kursgewinn an ihren guten Wochenstart angeknüpft. An der Spitze im Nebenwerteindex SDAX legen sie phasenweise um 8,13 Prozent auf 16,22 Euro zu und machen die Verluste seit der Prognose-Einengung vor knapp zwei Wochen wett. Am Montag hatten die Aktien des Auto- und Industriezulieferers schon positiv auf Quartalszahlen reagiert.

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Berenberg-Analystin Yasmin Steilen wertete das Industriegeschäft von Stabilus in einer aktuellen Einschätzung positiv. Zudem seien Chancen im Bereich humanoide Roboter klarer geworden. Das Automobilsegment bereite hingegen Sorgen.

/ajx/mis

dpa-AFX

Bildquellen: Stabilus

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DatumRatingAnalyst
08:21 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)