Nach Zahlen

Stabilus-Aktie stürmt an SDAX-Spitze: Berenberg sieht Potenzial bei Robotik

04.08.26 10:18 Uhr

Stabilus schießt an die SDAX-Spitze: Nach guten Quartalszahlen klettert die Aktie kräftig und bügelt den jüngsten Dämpfer wieder aus.

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Die Aktien von Stabilus Stabilus haben am Dienstag im XETRA-Handel mit deutlichem Kursgewinn an ihren guten Wochenstart angeknüpft. An der Spitze im Nebenwerteindex SDAX legen sie phasenweise um 8,13 Prozent auf 16,22 Euro zu und machen die Verluste seit der Prognose-Einengung vor knapp zwei Wochen wett. Am Montag hatten die Aktien des Auto- und Industriezulieferers schon positiv auf Quartalszahlen reagiert. Werbung Berenberg-Analystin Yasmin Steilen wertete das Industriegeschäft von Stabilus in einer aktuellen Einschätzung positiv. Zudem seien Chancen im Bereich humanoide Roboter klarer geworden. Das Automobilsegment bereite hingegen Sorgen. /ajx/mis dpa-AFX dpa-AFX

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Bildquellen: Stabilus