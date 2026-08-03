Stabilus-Aktie stürmt an SDAX-Spitze: Berenberg sieht Potenzial bei Robotik
Stabilus schießt an die SDAX-Spitze: Nach guten Quartalszahlen klettert die Aktie kräftig und bügelt den jüngsten Dämpfer wieder aus.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien von Stabilus Stabilus haben am Dienstag im XETRA-Handel mit deutlichem Kursgewinn an ihren guten Wochenstart angeknüpft. An der Spitze im Nebenwerteindex SDAX legen sie phasenweise um 8,13 Prozent auf 16,22 Euro zu und machen die Verluste seit der Prognose-Einengung vor knapp zwei Wochen wett. Am Montag hatten die Aktien des Auto- und Industriezulieferers schon positiv auf Quartalszahlen reagiert.
Berenberg-Analystin Yasmin Steilen wertete das Industriegeschäft von Stabilus in einer aktuellen Einschätzung positiv. Zudem seien Chancen im Bereich humanoide Roboter klarer geworden. Das Automobilsegment bereite hingegen Sorgen.
/ajx/misdpa-AFX
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stabilus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stabilus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Stabilus
Aktuelle Stabilus Aktie News
Stabilus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)