Nach Zahlen

Der bereinigte Nettogewinn brach ein und das frische Rückkaufprogramm konnte den Schaden an den Märkten nicht begrenzen. Die Aktie kostet heute so wenig wie zuletzt vor Jahren.

Xiaomi erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 99,1 Milliarden Yuan, ein Minus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn fiel auf 4,7 Milliarden Yuan nach 10,9 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Das offizielle Narrativ lautet: strategische Investitionsphase. Die nüchterne Lesart: Das operative Ergebnis brach um 70 Prozent ein, die Bruttomarge gab um 0,8 Prozentpunkte nach. Wer zwischen beiden Lesarten wählt, entscheidet gerade über seine Position.

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Das Kostenproblem, das keine Investitionsphase erklärt

Rund 60 Prozent des Smartphone-Volumens entfallen auf Geräte unter 200 US-Dollar Durchschnittspreis, wo Preiserhöhungen kaum durchzusetzen sind. Gestiegene Speicherchip-Kosten fressen genau dort die Marge auf. Laut Counterpoint Research könnten diese Kosten noch bis Ende 2027 hoch bleiben. Xiaomi kann das Flaggschiff 17 Max auf 4.799 Yuan positionieren, doch das Volumen läuft durch die Mittelklasse. Solange der Mix nicht dreht, bleibt der Margendruck strukturell.

EV: Hoffnungsträger, der wieder Verluste schreibt

Hatte die EV-Sparte in den zwei Vorquartalen erstmals einen Gewinn erzielt, rutschte sie im ersten Quartal 2026 wieder in die roten Zahlen. Für das Gesamtjahr 2026 peilt Xiaomi mindestens 550.000 Fahrzeugauslieferungen an. Bis Ende März 2026 hat Xiaomi kumuliert fast 500.000 Fahrzeuge ausgeliefert, was Skalierung belegt. Doch Volumen allein rechtfertigt keine Bewertungsprämie: Profitable Skalierung ist das, worauf Anleger warten, und die lässt sich weiter nicht verlässlich terminieren.

Was das Rückkaufprogramm von Xiaomi wirklich aussagt

Bis Anfang Mai summierte sich das Rückkaufvolumen im Jahr 2026 auf rund 4,7 Milliarden Hongkong-Dollar. Managementsignale via Rückkauf sind ein bekanntes Instrument, um Kursunterstützung zu kommunizieren. Das Programm im Gesamtvolumen von 20 Milliarden Hongkong-Dollar konnte die Marktreaktion auf die Quartalszahlen nicht abfedern. Der Kurs notiert in Deutschland aktuell bei rund 3,12 Euro, auf Zwölfmonatssicht 38,5 Prozent im Minus. Kapitaldisziplin ist positiv; sie ersetzt keine Margenverbesserung.

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Die nächsten Quartalszahlen legt Xiaomi im August vor. Dann zeigt sich, ob HyperOS 3.1 und die neue Fahrzeuggeneration den Speicherkosten-Gegenwind messbar mildern können. Bis dahin gilt: Die Investitionsthese steht, der Beweis steht noch aus.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net

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