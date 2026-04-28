Nach Zahlenvorlage

Die Geely-Aktie legt nach schwachen Quartalszahlen deutlich zu. Anleger setzen offenbar darauf, dass der Margendruck seinen Höhepunkt erreicht hat.

• Gewinn bricht um über 20 Prozent ein

• Aktie trotzdem spürbar im Plus

• Markt spekuliert auf Trendwende im China-Automarkt



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Geely liefert gemischte Zahlen - Gewinn unter Druck

Geely hat im ersten Quartal 2026 ein widersprüchliches Bild abgeliefert. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf rund 83,8 Milliarden Yuan, während der Gewinn der Presseaussendung zufolge deutlich um 27 Prozent auf rund 4,17 Milliarden Yuan einbrach. Laut Bloomberg lag das Ergebnis damit auch unter den Analystenerwartungen von rund 4,5 Milliarden Yuan.

Das Unternehmen selbst verweist auf Sondereffekte: Der Gewinnrückgang sei "primär auf unterschiedliche Auswirkungen von Wechselkursschwankungen" zurückzuführen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Operativ zeigt sich hingegen ein robusteres Bild: Der bereinigte Kerngewinn stieg um 31 Prozent auf 4,56 Milliarden Yuan.

Auch beim Absatz bleibt Geely stabil. Mit 709.358 verkauften Fahrzeugen wurde das Vorjahresniveau leicht übertroffen, gestützt durch Exportwachstum und höherwertige Modelle.

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Aktie zieht dennoch an

Trotz des Gewinneinbruchs reagiert die Aktie positiv. Im Handel in Hongkong stieg das Papier in der Spitze um 5,00 Prozent, notierte zum Handelsende aber nur noch 2,20 Prozent im Plus bei 22,26 Yuan. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus inzwischen auf rund 20 Prozent.

Laut Bloomberg ist die Kursreaktion kein Zufall: Investoren interpretieren die schwachen Zahlen zunehmend als möglichen Tiefpunkt der Gewinnentwicklung im chinesischen Automarkt. Auch Konkurrent BYD hatte zuvor einen massiven Gewinneinbruch gemeldet, woraufhin ebenfalls Kursgewinne folgten. Der Markt blickt damit über das Quartal hinaus und preist eine mögliche Normalisierung der Margen ein.

Preiskampf belastet - Expansion soll gegensteuern

Fundamental bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Der chinesische Automarkt leidet unter schwacher Nachfrage und intensivem Wettbewerb. Geely reagiert mit Preisnachlässen und Incentives, die laut Bloomberg bis zu 27.000 Yuan pro Fahrzeug betragen können.

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Parallel treibt der Konzern seine Internationalisierung voran. Das Ziel für Auslandsverkäufe wurde auf 750.000 Fahrzeuge angehoben. Kooperationen, etwa mit Renault in Brasilien, sollen zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.

Zudem setzt Geely technologisch Akzente und hat eine neue Hybridplattform vorgestellt, die laut Unternehmen mit etablierten Herstellern konkurrieren kann.

Was bedeutet das für Anleger?

Die aktuelle Kursreaktion signalisiert einen Perspektivwechsel: Nicht die schwachen Zahlen stehen im Fokus, sondern die Frage, ob der Zyklus dreht. Sollte sich bestätigen, dass Margen und Nachfrage ihren Tiefpunkt erreicht haben, könnte die Aktie von einer Neubewertung profitieren.

Entscheidend wird nun, ob Geely im zweiten Quartal operative Stärke bestätigt und die Profitabilität stabilisiert. Gelingt das, dürfte der Markt die aktuelle Bewegung als Beginn eines neuen Aufwärtstrends interpretieren. Bleibt die Margenerosion bestehen, droht hingegen eine schnelle Ernüchterung.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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