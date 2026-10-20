DAX 25.071 -1,0%ESt50 6.090 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,78 +0,3%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.542 -0,7%Euro 1,1206 -0,1%Öl 111,5 +1,8%Gold 4.125 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Nach Zollstreit: Schweizer Uhren in den USA stark gefragt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
187.45 EUR -1.20 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Swatch (I)
196.20 EUR -0.75 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

BIEL (dpa-AFX) - Der Export Schweizer Uhren in den größten Absatzmarkt USA ist nach Angaben des Uhrenverbandes FH im September um fast 89 Prozent gestiegen. Allerdings habe das vor allem mit dem niedrigen Vergleichswert von September 2025 zu tun.

Werbung

Im vergangenen Jahr waren die Uhrenexporte eingebrochen, weil US-Präsident Donald Trumps zeitweise 39 Prozent Einfuhrzölle auf Schweizer Produkte verhängt hatte. Im November hatten die Schweizer die Zölle auf 15 Prozent heruntergehandelt.

Beim Export nach China gab es einen umgekehrten Effekt: Den Einbruch im September von 14,2 Prozent erklärt der Verband damit, dass der Wert im September 2025 besonders hoch gewesen sei. Auch Singapur und die Vereinigten Arabische Emirate verzeichneten einen Rückgang.

Verband: Trend zu billigeren Uhren

Der Verband sieht einen Trend zu preisgünstiger Ware. Dazu rechnet er Uhren für weniger als 500 Franken. Im Segment bis 200 Franken (etwa 216 Euro) legten die Exporte im September um 30 Prozent zu, im Segment 200 bis 500 Franken um 52 Prozent. Im teuersten Segment ab 3000 Franken legten die Exporte um 9,9 Prozent zu.

Werbung

Insgesamt stiegen die weltweiten Exporte nach diesen Angaben im Vergleich zu September 2025 um 11,7 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken (rund 2,4 Mrd. Euro). Es war der vierte Monat in Folge mit Zuwächsen./oe/DP/mis

Aktuelle Richemont Aktie News

Werbung

Richemont Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richemont nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.